В морском порту Петербурге не пропустили 14 тонн замерзшего тунца

Сотрудники Россельхознадзора задержали в морском порту партию консервированной рыбы, так как была нарушена процедура ее хранения. По указаниям на этикетке, товар следовало перевозить при температуре выше нуля.

Внушительную партию консервированного тунца задержали в морском порту Петербурга. 14 тонн рыбы привезли с завода в Таиланде. Специалистам Управления Россельхознадзора не понравились условия. В который груз был доставлен. На этикетках и в ветеринарном сертификате страны-экспортера значилось, что тунец надо перевозить при температуре от нуля до +35 градусов. Однако в момент самого осмотра на улице было -7 градусов. То есть условия хранения были нарушены.

Так как груз стал потенциально опасным, а поставщик нарушил ветеринарное законодательство, то воз товара остановили. Сейчас решается дальнейшая судьба рыбы. Для начала сотрудники ведомства взяли часть товара на экспертизу, которая проверит качество и безопасность тунца. От исследования зависит дальнейшая судьба товара.

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