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В морском порту Петербурге не пропустили 14 тонн замерзшего тунца
Сегодня, 16:47
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Asyaromanenkova
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В морском порту Петербурге не пропустили 14 тонн замерзшего тунца

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Сотрудники Россельхознадзора задержали в морском порту партию консервированной рыбы, так как была нарушена процедура ее хранения. По указаниям на этикетке, товар следовало перевозить при температуре выше нуля.

Внушительную партию консервированного тунца задержали в морском порту Петербурга. 14 тонн рыбы привезли с завода в Таиланде. Специалистам Управления Россельхознадзора не понравились условия. В который груз был доставлен. На этикетках и в ветеринарном сертификате страны-экспортера значилось, что тунец надо перевозить при температуре от нуля до +35 градусов. Однако в момент самого осмотра на улице было -7 градусов. То есть условия хранения были нарушены.

Так как груз стал потенциально опасным, а поставщик нарушил ветеринарное законодательство, то воз товара остановили. Сейчас решается дальнейшая судьба рыбы. Для начала сотрудники ведомства взяли часть товара на экспертизу, которая проверит качество и безопасность тунца. От исследования зависит дальнейшая судьба товара.

Также сегодня стало известно, что тонны вкуснейшего польского желе в Петербурге раздавили трактором. Под строительную технику попало более десятка тонн фруктового желе. 600 коробок вычислили на Южном посту таможни.

Теги: груз , морской порт , новости спб , роспотребнадзор , таиланд , тунец
Категории: Новости СПб

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