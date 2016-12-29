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В метро засняли на видео хулиганов, державших дверь поезда

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На "Красной" ветке петербургского метро "дорхолдеры" создали опасную ситуацию

Очевидцы рассказали о происшествии в петербургском метро. Как видно на кадрах снятого в подземке ролика, на перегоне между станциями метро на первой, "красной" ветке, двое молодых людей держали двери вагона, не давая им закрыться. Таким образом компания проехала одну станцию.

– Пара молодых людей на станции Лесная держали двери движущегося поезда, – прокомментировал свидетель происшествия, который опубликовал  видео. – Время 22:30.

Кок сообщается, опасное развлечение, которое называется английским словом "Дорхолдинг" (в буквальном переводе – держание двери) молодежь практиковала на станции метро "Лесная" красной ветки петербургской подземки. О том, поймали ли хулиганов, и грозят ли им какие-либо санкции, не сообщается.

Видео: spb_todayВладислав Миронов

 

Теги: двери метро , держали двери метро , метро , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия

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