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В метро снова можно приобрести проездной для двух городов
Сегодня, 14:10
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Shdaria
83

В метро снова можно приобрести проездной для двух городов

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В продажу поступят карты единого проездного для Москвы и Петербурга.

 В петербургском метро снова начнут продажу единого электронного проездного для Москвы и Санкт-Петербурга. Первая партия продана еще в начале лета.

Пресс-служба метрополитена сообщает, карта "Подорожник-Тройка" поступит в продажу с 30 июня. Объединённую с "Подорожником" московскую "Тройку" представили 2 июня на Петербургском экономическом форуме. Первая партия, в которой было тысяча экземпляров была распродана за пять дней. Вторая партия, сообщают, будет основательнее. 

В кассы должно поступить 20 тысяч карт, на которые можно записать проездные обоих городов. Сумма покупки карты составит 60 рублей, приобрести ее можно на любой станции метро.
 
 
Фото: Официальный сайт метрополитена
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Категории: Лента новостей Новости СПб

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