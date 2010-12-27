В метро снова можно приобрести проездной для двух городов

В продажу поступят карты единого проездного для Москвы и Петербурга.

В петербургском метро снова начнут продажу единого электронного проездного для Москвы и Санкт-Петербурга. Первая партия продана еще в начале лета.

Пресс-служба метрополитена сообщает, карта "Подорожник-Тройка" поступит в продажу с 30 июня. Объединённую с "Подорожником" московскую "Тройку" представили 2 июня на Петербургском экономическом форуме. Первая партия, в которой было тысяча экземпляров была распродана за пять дней. Вторая партия, сообщают, будет основательнее.

В кассы должно поступить 20 тысяч карт, на которые можно записать проездные обоих городов. Сумма покупки карты составит 60 рублей, приобрести ее можно на любой станции метро.

Фото: Официальный сайт метрополитена