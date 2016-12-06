В метро Санкт-Петербурга прошел флеш-моб в честь 55-летия Виктора Цоя

Молодые петербуржцы спустились в городскую подземку с распечатанными цитатами из песен классика русского рока.

В Петербурге прошло еще одно творческое мероприятие, посвященное 55-летию со дня рождения Виктора Цоя. Напомним, что в этом году музыкант мог бы отпраздновать свой юбилей: он родился 21 июня 1962 года.

Сегодня, 21 июня, в метро Санкт-Петербурга прошел флеш-моб в память о рок-звезде. Десятки молодых петербуржцев спустились в подземку с цветными табличками, на которых были распечатаны культовые цитаты из песен группы "Кино". Мероприятие организовала администрация музыкального фестиваля STEREOLETO. В этом году крупное музыкальное событие будет посвящено юбилею Виктора Цоя. Участниками акции в подземке стали люди, для которых дорого творчество группы "КИНО". Каждый мог выбрать себе любимую цитату и проехать с ней по своему обычному маршруту: на работу, в университет или на прогулку.

Судя по фото с флеш-моба, основными участниками акции стали девушки, а наибольшей популярностью пользовались лирические строки Виктора Цоя. Ранее Piter.TV писал, что пафосные гости ПМЭФ послушают концерт в честь Виктора Цоя на Дворцовой площади.