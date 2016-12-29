В массовой школьной драке сильно пострадал подросток

В московской школе одиннадцатикласснику проломили череп‍

Вечером понедельника, 23 января 2017 года, появилось сообщение о том, что в одной из московских школ, расположенной на проспекте Добролюбова в Москве, произошла драка.

Неизвестно ни о причинах стычки, ни о количестве участников. Сообщается лишь, что один из драчунов, семнадцатилетний одиннадцатиклассник, был госпитализирован с места происшествия с черепно-мозговой травмой: как сообщается, у него проломлен череп.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту драки в школе на северо-востоке Москвы. Один из участников драки в школе на улице Добролюбова уже опрошен. Подробности инцидента уточняются.

Видео: из архива