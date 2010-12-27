В массовой драке в Германии пострадали 15 полицейских

В Германии 150 пьяных молодых людей устроили массовое побоище

В ФРГ минувшей ночью произошел инцидент — в массовой драке, в которой ориентировочно принимали участие порядка 150 человек, в том числе футбольные болельщики. Городу нанесен значительный материальный ущерб. На место происшествия по вызову местных жителей прибыли наряды полиции. В этом момент в стражей порядка полетели бутылки и камни.

Потребовалось несколько часов, чтобы разогнать толпу и восстановить порядок. В общей сложности были задержаны семеро зачинщиков драки. Известно, что 15 полицейских пострадали от действий нарушителей порядка, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики на месте оказали помощь пострадавшим при столкновениях.