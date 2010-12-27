Петербуржец возил в машине саблю, боеприпасы и полкило тротила

Полиция задержала мужчину, который перевозил в своей машине внушительный арсенал боеприпасов и оружия, а также взрывчатку. Все находки были со следами коррозии.

В понедельник, 26 июня, около дома 202 по Таллиннскому шоссе остановили иномарку. За рулем сидел 35-летний петербуржец, занимающийся сомнительным делом. Во время досмотра машины полицейские нашли четыре ствола, саблю, штык-иглы, клинок, фрагмент затвора, множество патронов, пуль и гильз. Также были обнаружены порох в банке и бутылке и брусок светло-коричневого цвета. Экспертиза показала, что последнее – это тротил весом 426 граммов из шашки.

На следующий день рано утром служители закона наведались с обыском в квартиру к мужчине. Там нашли еще девять стволов, фрагмент ствола с глушителем, банку пороха и восемь затворных рамок.

Все боеприпасы и оружие направили на экспертизу. На них были заметны следы коррозии. Сам подозреваемый рассказал, что собрал все на раскопках в местах боев Второй мировой войны.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", мужчина может быть "черным копателем". В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Подозреваемого задержали.