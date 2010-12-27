В магазины Ленобласти могла попасть молочная продукция несуществующих заводов

Управление Роспотребнадзора в Ленобласти сообщило об отсутствии изготовителей сливочного масла и молока по заявленным адресам на основании информации коллег из других регионов.

Как сообщает "Конкретно.ру",в управление Роспотребнадзора в Ленобласти рассказали об отсутствии изготовителей сливочного масла и молока по заявленным адресам на основании информации коллег из других регионов.



Письмо в Роспотребнадзор области прислали сотрудники управлений Роспотребнадзора по Воронежской, Челябинской и Саратовской областям. Они рассказали, что в Ленобласти могут находится молочные продукты от неизвестного производителя.



Надзорный орган советует жителям сообщать о продукции несуществующих заводов.



Несуществующие предприятия были обнаружены также в Воронежской и Саратовской области.