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В магазины Ленобласти могла попасть молочная продукция несуществующих заводов
Сегодня, 12:22
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TretyakovaS
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В магазины Ленобласти могла попасть молочная продукция несуществующих заводов

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Управление Роспотребнадзора в Ленобласти сообщило об отсутствии изготовителей сливочного масла и молока по заявленным адресам на основании информации коллег из других регионов.

Как сообщает "Конкретно.ру",в управление Роспотребнадзора в Ленобласти рассказали об отсутствии изготовителей сливочного масла и молока по заявленным адресам на основании информации коллег из других регионов.

Письмо в Роспотребнадзор области прислали сотрудники управлений Роспотребнадзора по Воронежской, Челябинской и Саратовской областям. Они рассказали, что в Ленобласти могут находится молочные продукты от неизвестного производителя.

Надзорный орган советует жителям сообщать о продукции несуществующих заводов.

Несуществующие предприятия были обнаружены также в Воронежской и Саратовской области.

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Категории: Новости СПб

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