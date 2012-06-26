Ленинградская огбласть: В лобовом столкновении легковушки и автобуса погибли три человека

Авария произошла между 20 и 21 часом 1 февраля на трассе Санкт - Петербург - Псков

Смертельное ДТП произошло в Лужском районе Ленинградской области в 9ом часу вечера на 156 километре трассы Санкт - Петернбург - Псков.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2199 по неизвестным на данный момент причинам выехал на полосу встречного движения, где и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом "Неоплан", следовавшим по маршруту Гомель - Санкт - Петербург. В автобусе на момент аварии находилось 19 пассажиров и два водителя. В отечественном автомобиле было 4 человека.

В результате ДТП водитель автобуса получил незначительные травмы и от госпитализации отказался. Водитель легковушки и двое его пассажиров скончались на месте аварии, еще один пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу. Из пассажиров автобуса никто не пострадал, все они были отправлены на попутных автобусах дальше по маршруту.

По сообщениям СМИ, водитель легковушки возможно был под воздействием алкоголя.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства, приведшие к ДТП.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, Город Луга и Лужский район