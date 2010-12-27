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В лобовом ДТП на Московском проспекте пострадали мужчина и женщина‍
Сегодня, 2:24
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Sheker
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В лобовом ДТП на Московском проспекте пострадали мужчина и женщина‍

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Серьезная авария произошла на Московском проспекте

  19 мая около 22:00 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием автомобилей Chevrolet и Audi. По предаварительной версии, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и вылетел боком на встречную полосу движения. В результате другой автомобилист на Audi не сумел уклониться и въехал в него.

На место прибыли сотрудники МЧС и ДПС для выяснения обстоятельств произошедшего и оказания помощи участникам ДТП. Тяжёлые травмы получил 30-летний водитель "Шевроле". 29-летняя женщины, сидевшей за рулем Audi, получила Раны средней степени тяжести.  

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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