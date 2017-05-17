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Ужасающие новости из Тихвина: в лесу нашли бесхозную сумку с человеческими останками

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В Ленинградской области рабочие обнаружили хозяйственную сумку, в которой находились человеческие кости: череп и фрагменты рук. Возбуждено уголовное дело.

В минувший вторник, 16 мая, в лесу Тихвина нашли бесхозную сумку с человеческими останками. Инцидент произошел утром недалеко от дома №7 возле Учебного городка. Шокированные своей находкой рабочие в срочном порядке сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. Сотрудники полиции уже опросили свидетелей, а также провели осмотр места происшествия. Останки направили в морг для дальнейшего обследования. В ближайшем будущем эксперты попытаются установить причину и давность смерти, а также личность погибшего. По предварительным данным, было совершено убийство. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что появились страшные новости из Волхова: женщина утонула в собственной ванне.

 

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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