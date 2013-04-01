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В лесу нашли двухнедельный труп зверски зарезанной женщины

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На трассе Елизаветинка – Медное озеро нашли мертвое исколотое тело женщины

Накануне утром на автотрассе Медное озеро – Елизаветинка был найден изувеченный труп немолодой женщины, на вид – 50-55лет. Судя по всему, она трагически погибла около двух недель назад, ее убили ударами ножа.

Тело было переправлено в морг, где эксперты-криминалисты сделали вывод о том, что женщина погибла от множественных ранений груди, брюшной полости и шеи. Мертвое тело оттащили с дороги на 10 метров вглубь леса.

Как женщина попала туда и кто ее убил, предстоит выяснить следователям. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Видео: архив

Теги: жестокое убийство , ленобласть , петербург , убийство , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Происшествия

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