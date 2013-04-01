В лесу нашли двухнедельный труп зверски зарезанной женщины

На трассе Елизаветинка – Медное озеро нашли мертвое исколотое тело женщины

Накануне утром на автотрассе Медное озеро – Елизаветинка был найден изувеченный труп немолодой женщины, на вид – 50-55лет. Судя по всему, она трагически погибла около двух недель назад, ее убили ударами ножа.

Тело было переправлено в морг, где эксперты-криминалисты сделали вывод о том, что женщина погибла от множественных ранений груди, брюшной полости и шеи. Мертвое тело оттащили с дороги на 10 метров вглубь леса.

Как женщина попала туда и кто ее убил, предстоит выяснить следователям. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Видео: архив