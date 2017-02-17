В квартире на проспекте Стачек нашли тело месячного малыша

34-летний родители нашли своего сына без признаков жизни в квартире на проспекте Стачек. Прибывшие специалисты следов насильственной смерти не нашли.

Ужасающую находку сделала утром в четверг, 16 февраля, семейная пара из Кировского района. Около восьми утра 34-летний родители зашли проверить своего малыша. Однако нашли его без признаков жизни. Перепуганные мама и папа вызвали врачей в свою квартиру на проспекте Стачек.

Прибывшие медики ничем не смогли помочь безутешным родителям, а лишь констатировали смерть младенца. На теле ребенка не нашли следов насильственной смерти. На момент трагедии малышу был всего один месяц.

Тело ребенка отправили в морг. Специалисты устанавливают причины смерти мальчика. Отмечается, что семья благополучная. На учете в правоохранительных органах не состояла.

Трагедии с новорожденными детьми время от времени происходят в Северной столице. На прошлой неделе собака привела петербурженку к трупу младенца в снегу на Камышовой. На вид погибшему было всего пара дней. Правоохранители выясняют обстоятельства и ищут маму ребенка. Причину его смерти определяют специалисты.