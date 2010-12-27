В Выборгском районе нашли двух насмерть отравившихся мужчин

В квартире на Придорожной аллее нашли тела двух мужчин. Одного удалось опознать, личность второго пока не известна. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.

В правоохранительные органы в воскресенье, 5 марта, сообщили о мертвом теле в квартире дома 21 на Придорожной аллее. Участковый инспектор 59 отдела полиции около трех часов ночи пришел проверить заявление. Там он нашел не один, а сразу два трупа.

Установить личность одного из них оказалось просто: это был хозяин квартиры, 35-летний мужчина. Ранее он несколько раз попадался полиции за нарушение закона и представал за это перед судом. А вот с его гостем оказалось сложнее. Пока его имя остается загадкой. На вид ему 35-40 лет.

Еще одной тайной остается причина смерти мужчин, сообщает АН "Оперативное прикрытие". На телах не было никаких следов насильственной смерти. В квартире ничего не тронуто, борьбы никакой не происходило. Предварительно они могли отравиться либо некачественным алкоголем, либо наркотическими веществами. Трупы отправили экспертам в морг. Они проведут вскрытие и прольют свет на кончину товарищей.

Ранее Piter.tv сообщал, что повешенного мужчину нашли в лесополосе на улице Адмирала Черокова‍.