На видео попали "бизнесмены" по наркотикам

В Петербурге на улице Коллонтай нашли несколько 49 кустов наркотического растения.

В Невском районе Петербурга полицейские обнаружили несколько килограммов наркотического растения.

Известно, что сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД наблюдали за группой молодых людей с марта. Мужчины, судя по всему, занимались в городе производством и сбытом наркотиков. Однако утром 26 июня в ходе расследования оперативников вывело на гараж, который находился около дома №18 по улице Кржижановского. Там и было найдено около 2 кг запрещенного растения.

Наркотики нашли в квартире на улице Коллонтай, в ней сотрудники полиции насчитали 49 кустов наркотического растения. По предварительной информации растением занимался 27-летний молодой человек, а для сбыта были привлечены двое 30-летних мужчин.

Троих "бизнесменов" задержали на двое суток. Пока им вменяют три эпизода: две продажи небольших партий в мае и июне и хранение более двух килограммов наркотиков. При обыске изъяли все наркотики.

Видео: сайт МВД