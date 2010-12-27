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В кронштадском магазине поймали педофила
Сегодня, 13:12
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mari_dolbish
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В кронштадском магазине поймали педофила

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Зрелый мужчина совершил развратные действия в известной розничной сети.

В одном из магазинов Кронштадта поймали педофила. Инцидент случился еще 14 июля, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В районе 20 часов в магазине "Магнит" на Широкой улице неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении школьницы. Девочке всего 11 лет.

В скором времени после происшествия полицейские изучили записи с видеокамер магазина. Это привело к поимке преступника. Им оказался 55-летний безработный.

Делом сейчас занимаются сотрудники Следственного комитета России. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pbs.twimg.com

Теги: дети , магнит , педофил , педофилия , продуктовый магазин , разврат , развратные действия , школьница
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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