Две независимые проститутки трудились в коттедже на Таллинском

Полиция проверила сомнительный дом на Таллинском шоссе и нашла там бордель с проститутками. В заведении задержали двух путан.

Служащие Центра организации применения административного законодательства в очередной раз закрыли притон в Северной столице. На этот раз дом разврата занял коттедж на Таллинском шоссе. В момент проверки там без устали трудились две проститутки. Кроме них в заведении не оказалось больше никого: ни охранников, ни администраторов.

Жриц любви оторвали от их занятий и отправили в отделение полиции. Там девушки получили протоколы за занятие проституцией.

Сейчас полиция решает более важный вопрос о возбуждении дела об организации занятия проституцией. В связи с этим ищут хозяина дома разврата и похоти.

На прошлой неделе два борделя с отчаянными азиатками закрыли в Петербурге. Один из притонов также находился в коттедже на Таллинском шоссе. А второй размещался в обычной квартире на Софийской улице. В двух заведениях трудились шесть приезжих из Средней Азии. У трех из них не было регистрации на территории России. Все жрицы любви получили протоколы.

Видео: МВД России