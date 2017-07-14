В космосе состоялась премьера новой серии мультфильма «Маша и Медведь»

Командиру Международной космической станции удалось увидеть премьеру только что снятой серии «Маши и Медведя»

Федору Юрчихину – командиру Международной космической станции – удалось увидеть премьеру только что снятой серии «Маши и Медведя», анимационного фильма от российских мультипликаторов.

«Земляне, вас приветствует командир Международной космической станции. Как вы знаете, космонавт - это очень сложная, ответственная и опасная профессия. Мы в космос летаем не для того, чтобы развлекаться в невесомости и мультики смотреть. Но сегодня исключительный день - вышла премьера серии "Маши и меведя", и она космическая. "Машу" смотрит весь мир: и Антарктика, и Ватикан, а теперь и в космосе», - рассказал Фёдор Юрчихин.

В премьерной серии мульфильма рассказывается об инопланетном корабле, который совершает экстренную посадку во дворе дома Медведя.

Видео:

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