В коммуналке баллон с углекислотой разнес комнату и ранил мужчину

На Выборгской стороне мужчина получил тяжелые оскольчатые ранения

В одной из коммунальных квартир на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге накануне произошло ЧП: там взорвался баллон с углекислотой. Случилось это вечером четверга, 29 декабря 2016 года, в комнате коммунальной квартиры в доме 5, корпус 1 по Выборгскому шоссе.

Как стало известно, ко взрыву привела разгерметизация баллона с углекислым газом. В результате разнесло межкомнатную дверь, оказался поврежден потолок. Кроме того, пострадал 25-летний молодой квартирант, который нанимает комнату в этой коммуналке у пенсионера.

Молодого мужчину отвезли в больницу. Медики оценили его состояние как тяжелое. Среди прочего врачи диагностировали у мужчины оскольчатые ранения груди, рук, лица, рваные раны шеи. Кроме того, у него пробито легкое.

Видео: архив