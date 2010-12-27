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У петербуржца нашли в музыкальной колонке около двух килограммов наркотиков
Сегодня, 12:43
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Shdaria
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У петербуржца нашли в музыкальной колонке около двух килограммов наркотиков

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Полицейские в Петербурге задержали мужчину, который хранил наркотики в музыкальной колонке.

Петербургская транспортна полиция остановила поставку синтетических наркотиков.

Пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО сообщает, что 29 мая полицейские задержали 33-летнего мужчину. В ходе обыска в его гараже служебная собака обратила внимание на музыкальную колонку. Оказалось, что внутри нее задержанный хранил около двух килограммов психотропного наркотика.

Известно, что петербуржец был ранее судимый за подобные преступления.

Возбуждено уголовное дело за подготовку к сбыту в особо крупном размере.

Теги: наркотик , петербург , поставщик синтетических наркотиков , уголовное дело
Категории: Новости СПб Лента новостей

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