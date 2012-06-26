Страшная трагедия: в Китае тигры загрызи посетителя зоопарка

Турист забрался в клетку к хищникам, чтобы не платить за билет. Звери растерзали нежданного гостя.

Недавно, в китайском зоопарке произошла трагедия: мужчина залез в вольер к тиграм. Инцидент произошел в городе Нинбо. Известно, что турист пришел в сопровождении своей семьи и друзей. Близкие погибшего заплатили за вход в зоопарк, а мужчина решил сэкономить. Он совершил опрометчивый поступок: перелез через забор у вольера, несмотря на многочисленные запрещающие знаки. Тиграм такое вмешательство не понравилось, поэтому хищники напали на нежданного гостя и загрызли его на глазах у детей и жены.

Спустя некоторое время сотрудникам зоопарка удалось отогнать зверей от жертвы с помощью выстрелов. В срочном порядке пострадавшего госпитализировали в больницу, однако спасти мужчину не удалось. Медики диагностировали у него многочисленные травмы. В результате, потерпевший скончался от полученных повреждений в медучреждении.

К сожалению, это не первый несчастный случай подобного рода в Китае. В июле прошлого года тигр загрыз посетительницу сафари-парка, которая покинула пассажирское сидение.

Видео: youtube, Boning News