В метро начали продавать лимитированный "Подорожник" с символикой Кубка Конфедераций

Со среды, 26 апреля, в кассах метрополитена начали продавать лимитированную серию проездных системы "Подорожник" с символикой Кубка Конфедераций FIFA 2017.

В кассах метрополитена и пунктах продаж появились проездные билеты "Подорожник" оформленные символами Кубка Конфедераций. Продавать их начали со среды. 26 апреля. Приуроченная к спортивному состязания партия карточек лимитирована.

Всего разработано два варианта электронных билетов. На одном виде "Подорожника" изображен герб Санкт-Петербурга. Эти карты получат волонтеры соревнований, но их также можно купить. Второй дизайн – уже без герба, но с другими символами города. Они предназначены только для продажи в кассах и в пунктах СПБ ГКУ "Организатор перевозок".

"Подорожник" отличается от своего обычного собрата только дизайном. Функции у карты те же, что и у обычной карты: на него можно записать разные виды проездных билетов длительного пользования.

"Организатор перевозок" отметил, что стилизованная карта может стать хорошим сувениром в память о Кубке Конфедераций FIFA 2017.

Накануне Piter.tv сообщал, что Минтранс путано рассказал о закрытии рек Петербурга из-за Кубка конфедераций. В ведомстве уточнили, что перекрывать реки и каналы Северной столицы из-за состязаний полностью не будут.

Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок"