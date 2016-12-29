В карманах повешенного в Купчино нашли ключи и банковские карты

На Бухарестской нашли повешенного мужчину с разбитым лицом

Накануне днем, 11 января 2017 года, около четырех часов дня на общем балконе дома, расположенного на Бухарестской улице, было найдено тело повешенного мужчины. Погибшему на вид около 55 лет, седой, европеоидной наружности.

Отмечается, что у погибшего было разбито в кровь лицо – гематома на правом глазу, ссадина брови, кровоподтек. Тело висело на брючном ремне. Прибывшие на место медики констатировали смерть и отправили тело в морг, где экспертам предстоит ответить на вопрос о причинах смерти немолодого мужчины.

При погибшем, в карманах его одежды, нашли банковскую карту, которая могла принадлежать мужчине. На карте выбиты имя и фамилия владельца, велика вероятность, что это именно его имя и фамилия.

Видео: из архива