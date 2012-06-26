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В интернете появилось видео гуляющих по дороге тигров в Приморье

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Очевидцы сняли на видео двух тигров, гуляющих по автодороге

На популярном видеохостинге YouTube появилось ночное видео, снятое в Приморье на одной из дорог.

В объектив камеры очевидца попали два взрослых тигра, которые шли по проезжей части навстречу его автомобилю. Чтобы лучше увидеть этих красавцев, их подсветили фонариком. Сначала в объектив камеры попал один тигр, который посмотрел на автомобиль и спокойно продолжал свой маршрут. Когда первый тигр поравнялся с автомобилем, то в поле видимости попал второй тигр. 

В комментариях к видео кто-то даже пошутил, что тигры соблюдают правила движения, передвигаясь по проезжей части. Точное место и время этой необычной встречи неизвестно. Видеоролик был опубликован вчера, 29 января.

Видео: YouTube/ИА Дейта

Теги: видео , дорога , приморье , тигр
Категории: Новости России Происшествия

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