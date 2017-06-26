В интернете появилось видео, как в Колумбии тонет корабль с туристами

На борту "Адмирала" было 150 туристов. Сообщается, что как минимум 6 человек погибло, более 30 человек считаются пропавшими без вести.

Трагедия произошла 25 июня неподалеку от города Гуатапе в департаменте Антьокия в Колумбии.

Туристическое судно "Адмирал" со 150ю человеками на борту затонуло на северо-западе Колумбии. На опубликованных кадрах видео, которое сняли очевидцы видно, что судно сильно раскачивалось с борта на борт. И в конце концов погрузилось в воду.

Власти Колумбии сообщили, что 6 человек погибли. Хотя ранее сообщалось о 9 ти погибших. Более 30 человек числятся пропавшими без вести.

О причине трагедии не сообщается. Одна из версий - перегруз судна.

Одна из спасенных туристок сообщила, что на корабле не было спасательных жилетов.

Власти Колумбии расследуют причину случившегося.

Видео: YouTube/Bombero Farfán