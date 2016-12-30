В интернете появилось видео экстремального заезда на сноубордах по улицам Новокузнецка

Молодые люди, зацепившись за автомобиль прокатились по оживленным улицам Новокузнецка

На популярном видеохостинге YouTube появилось видео сноубордистов - экстремалов.

Действие происходило в новгоднюю ночь на улицах Новокузнецка Кемеровской области. Двое молодых людей с закрытыми лицами, прицепившись к легковому автомобилю, проехались по дорогам города. На кадрах видеозаписи видно, что на проезжей части полно других автомобилей, что могло создать аварийную ситуацию. Реакция правоохранительных органов неизвестна. Некоторые участники движения отнеслись положительно к такому заезду.

Видео: YouTube/Russia Stars