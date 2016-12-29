В интернете появились первые фотографии с места жуткого смертельного ДТП в Татарстане

Сегодня, 26 января, в первой половине дня на трассе в Татарстане погиб водитель из Башкирии.
Приблизительно в 11 часов на 1253 километре трассы М5 пятнадцатая модель ВАЗа под управлением 51-летнего водителя, на большой скорости вылетела на полосу встречного движения, где и влетела в большегруз "Скания", который двигался во встречном направлении. От мощного удара отечественная легковушка превратилась в груду металла.
Спасатели прибывшие на место аварии с помощью специнструментов вызволяли водителя легковушки из салона. Мужчина погиб до приезда медиков.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.
Фото: ВК/БашДТП
Видео: архив Piter.TV