В интернете появились первые фото с места жуткого смертельного ДТП под Уфой

В столкновении ВАЗа и большегруза "Вольво" погибли два человека

В популярной социальной сети ВКонтакте в сообществе "На дорогах Сибая" появилось сообщение о страшном лобовом ДТП, произошедшем сегодня вечером, 23 января.

На четвертом километре трассы Уфа - Инзер - Белорецк, по невыясненным на данный момент причинам, автомобиль ВАЗ с Башкирскими номерными знаками выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз "Вольво", который двигался во встречном направлении. От мощного удара легковушку буквально смяло, превратив в груду железа. Особенно сильно пострадала передняя часть отечественной легковушки.

От полученных травм мужчина - водитель легковушки и пассажир - женщина скончались на месте аварии до приезда спасателей.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и спасательные службы. Выясняются все причины и обстоятельства этой аварии.

Видео: архив Piter.TV

Фото: блог Динара Гильмутдинова