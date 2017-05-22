В интернете опубликовали видео последствий смертельной аварии в Туймазинском районе под Уфой, где погибли 5 человек

Страшная смертельная авария произошла в ночь на 21 мая в Туймазинском районе.
Около 4 часов утра на автодороге между Октябрьским и деревней Имангулово в лобовом ударе сошлись "Ниссан" и "Лада Калина". В сети опубликовали фото и видео с места аварии. На опубликованных кадрах видно насколько сильно пострадали автомобили. Сообщается, что в отечественном авто погиб водитель и три пассажира. В иномарке погиб водитель. Два человека были госпитализированы в срочном порядке в больницу с тяжелыми травмами. За их жизнь и здоровье борются медики.
Точных сведений, что послужило причиной столь трагической аварии, не поступала. По некоторым непроверенным источникам, на полосу встречного движения выехал водитель автомобиля "Ниссан". Все, кто находились в этих машинах, были жителями города Октябрьский.
ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.
Фото: ВК, Дорожный Патруль Уфа
Видео: YouTube/Дорожный Патруль Уфа