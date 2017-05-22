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В интернете опубликовали видео последствий смертельной аварии в Туймазинском районе под Уфой, где погибли 5 человек

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Жуткая авария произошла в ночь с субботы на воскресенье 21 мая в Туймазинском районе Башкирии, которая унесла жизнь 5 человек. За жизнь и здоровье еще 2 человек борются медики.

Страшная смертельная авария произошла в ночь на 21 мая в Туймазинском районе.

Около 4 часов утра на автодороге между Октябрьским и деревней Имангулово в лобовом ударе сошлись "Ниссан" и "Лада Калина". В сети опубликовали фото и видео с места аварии. На опубликованных кадрах видно насколько сильно пострадали автомобили. Сообщается, что в отечественном авто погиб водитель и три пассажира. В иномарке погиб водитель. Два человека были госпитализированы в срочном порядке в больницу с тяжелыми травмами. За их жизнь и здоровье борются медики.

Точных сведений, что послужило причиной столь трагической аварии, не поступала. По некоторым непроверенным источникам, на полосу встречного движения выехал водитель автомобиля "Ниссан". Все, кто находились в этих машинах, были жителями города Октябрьский.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Фото: ВК, Дорожный Патруль Уфа

 

Видео: YouTube/Дорожный Патруль Уфа

Теги: авария , видео , жесть , погибли , смертельное дтп
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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