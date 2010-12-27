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В интернет попали данные 80% избирателей США
Сегодня, 22:43
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Sheker
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В интернет попали данные 80% избирателей США

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Эксперты по безопасности нашли в интернете базу данных 198 млн избирателей США

  Эксперты компании UpGuard, специализирующейся на информационной безопасности, обнаружили в интернете незащищенное хранилище информации о 198 млн избирателей США. Стало известно, что оставила сведения в открытом доступе организация Deep Root Analytics, работавшая на Национальный комитет Республиканской партии США.

На сервере обнаружены десятки электронных таблиц, включавшие в себя личные данные избирателей — имена, даты рождения, домашние адреса, телефонные номера. На скачивание базы потребовалось два дня.

 

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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