В интернет попали данные 80% избирателей США

Эксперты по безопасности нашли в интернете базу данных 198 млн избирателей США

Эксперты компании UpGuard, специализирующейся на информационной безопасности, обнаружили в интернете незащищенное хранилище информации о 198 млн избирателей США. Стало известно, что оставила сведения в открытом доступе организация Deep Root Analytics, работавшая на Национальный комитет Республиканской партии США.

На сервере обнаружены десятки электронных таблиц, включавшие в себя личные данные избирателей — имена, даты рождения, домашние адреса, телефонные номера. На скачивание базы потребовалось два дня.