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В интернете появилось видео салатового Черного моря в Севастополе

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В районе дикой Омеги в Круглой бухте по загадочным причинам вода в море окрасилась в ярко салатовый цвет

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из Севастопольских сообществ вчера появились фотографии и видео, сделанные в районе дикой Омеги в Круглой бухте Севастополя.

На кадрах видно, что вода окрашена в жутко-яркий салатовый цвет. В сообщениях паблика очевидцы сообщают, что такого цвета воду видят впервые и очень обеспокоены состоянием воды. 

Как сообщает Севастопольский портал "ForPost" сообщает, что такой цвет воды зафиксирован второй раз. Первый случай был 3 февраля. Скорее всего в этом месте был сброшен на дно пакет с каким-то неизвестным веществом, который окрашивает воду в такой цвет. В Росприроднадзоре сообщили, что пробы воды взяты на анализ. Сейчас они находятся в лаборатории. И в первом и втором случаях обнаруженное вещество одно и то же. Спасателями - водолазами на дне был обнаружен тряпичный пакет с неизвестным веществом. 

﻿Результаты вероятней всего будут готовы завтра. ﻿

Видео: ВК/Подслушано в Севастополе, Виктория Боровикова

Фото: ВК/Подслушано в Севастополе

Теги: видео , круглая бухта , севастополь , фото , черное море
Категории: Новости России Происшествия

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