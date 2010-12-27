В iPhone обнаружили незамеченную до сих пор функцию

Пользователи iPhone открыли для себя новую функцию своего смартфона

«Тайная» функция телефона iPhone удивила пользователей во всем мире. Речь идет о текущем времени с точностью до секунд, которое отображается на пиктограмме часов. В Android подобные функции были еще в версии 5.0, но там секундная стрелка часов на иконке обновлялась только при попытке пролистать меню.

Многие пользуются iPhone десятилетиями, но о данной функции узнали только сейчас. Часть пользователей предположила, что движущиеся стрелки на иконке приложения «Часы» появились после недавнего апдейта.