В крупном пожаре, который произошел в гостинице Стамбула, погибли не менее трех человек.
По предварительным данным, на первом этаже гостиницы Skalion взорвался водяной бойлер. Пламя почти мгновенно охватило центральный холл, несколько служебных помещений и номеров.
Пожарные успели эвакуировать из горящего здания 35 человек. Некоторые из них получили отравление продуктами горения, так как едкий дым охватил все этажи здания.
Не сумели спастись три человека: двое граждан Турции и один турист из Чили.
Сегодня, 16:12
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В горящем отеле в Стамбуле погибли три человека
По данным "Росбалта", крупный пожар произошел в отеле Стамбула ,погибли не менее трех человек.
В крупном пожаре, который произошел в гостинице Стамбула, погибли не менее трех человек.