Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
В горящем отеле в Стамбуле погибли три человека
Сегодня, 16:12
0
TretyakovaS
28

В горящем отеле в Стамбуле погибли три человека

0
 
 

По данным "Росбалта", крупный пожар произошел в отеле Стамбула ,погибли не менее трех человек.

В крупном пожаре, который произошел в гостинице Стамбула, погибли не менее трех человек.
По предварительным данным, на первом этаже гостиницы Skalion взорвался водяной бойлер. Пламя почти мгновенно охватило центральный холл, несколько служебных помещений и номеров.
Пожарные успели эвакуировать из горящего здания 35 человек. Некоторые из них получили отравление продуктами горения, так как едкий дым охватил все этажи здания.
Не сумели спастись три человека: двое граждан Турции и один турист из Чили.

Теги:
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Загрузка...
5