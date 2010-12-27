В горящем отеле в Стамбуле погибли три человека

По данным "Росбалта", крупный пожар произошел в отеле Стамбула ,погибли не менее трех человек.

В крупном пожаре, который произошел в гостинице Стамбула, погибли не менее трех человек.

По предварительным данным, на первом этаже гостиницы Skalion взорвался водяной бойлер. Пламя почти мгновенно охватило центральный холл, несколько служебных помещений и номеров.

Пожарные успели эвакуировать из горящего здания 35 человек. Некоторые из них получили отравление продуктами горения, так как едкий дым охватил все этажи здания.

Не сумели спастись три человека: двое граждан Турции и один турист из Чили.