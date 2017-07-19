Как сообщает "Конкретно.ру", во вторник, 18 июля в результате сильной грозы в звуковую стойку фонтана на Московской площади попала молния. Сейчас установка временно работает без светомузыкального шоу.
По указанной выше причине в электрической сети фонтанного комплекса возникли импульсные перенапряжения, в результате которых вышло из строя электрооборудование установки. Работы по ремонту займут около двух недель, заявляют специалисты.
На данный момент фонтан работает в статическом режиме – ежедневно с 11.00 до 23.00.
Видео: YouTube/youtube настроения
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Фонтан на Московской площади повредила молния
Во вторник, 18 июля в звуковую стойку фонтанного комплекса на Московской площади попала молнию. Установка временно работает без светомузыкального шоу.
Как сообщает "Конкретно.ру", во вторник, 18 июля в результате сильной грозы в звуковую стойку фонтана на Московской площади попала молния. Сейчас установка временно работает без светомузыкального шоу.