Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 10:00
0
Moulin_
873
Код вставки плеера

В фитнес-клубе едва не утонул 42-летний мужчина

0
 
 

Посетитель фитнес-клуба в Купчино захлебнулся в бассейне‍, сейчас он в коме

Накануне посетитель фитнес-клуба, расположенного на Малой Балканской в Петербурге, мужчина средних лет, едва не расстался с жизнью во время купания в бассейне. Его госпитализировали в реанимацию.

Как стало известно, во время плавания в бассейне у мужчины случилась судорога, он захлебнулся и начал тонуть. Сотрудники фитнес-клуба достали его из воды и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали 42-летнего пострадавшего.

 В стационаре врачи диагностировали кому, судорожный синдром и шок I степени. Петербуржец помещен в реанимацию. Сейчас за его здоровье борются врачи.

Видео: архив                                

Теги: бассейн , купчино , петербург , смерть в бассейне , смерть в фитнес-клубе , фитнес-клуб
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5