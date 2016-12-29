В фитнес-клубе едва не утонул 42-летний мужчина

Посетитель фитнес-клуба в Купчино захлебнулся в бассейне‍, сейчас он в коме

Накануне посетитель фитнес-клуба, расположенного на Малой Балканской в Петербурге, мужчина средних лет, едва не расстался с жизнью во время купания в бассейне. Его госпитализировали в реанимацию.

Как стало известно, во время плавания в бассейне у мужчины случилась судорога, он захлебнулся и начал тонуть. Сотрудники фитнес-клуба достали его из воды и вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали 42-летнего пострадавшего.

В стационаре врачи диагностировали кому, судорожный синдром и шок I степени. Петербуржец помещен в реанимацию. Сейчас за его здоровье борются врачи.

Видео: архив