Программа "Алых парусов": праздник выпускников завершится выступлением Григория Лепса

Стали известны артисты, которые выступят на грандиозном празднике выпускников "Алые паруса". Завершится мероприятие выступлением Григория Лепса.

Уже известна программа масштабного праздника выпускников школ Петербурга выпускников "Алые паруса". Ранее сообщалось, что хэдлайнером концерта для подростков станет группа из Владивостока выпускников "Мумий Тролль". Кроме них на сцену выйдут популярные исполнители и группы. В числе участников группы "Сурганова и оркестр", SEREBRO, Artic&Asti. Также вступят Марсель, Макс Барских и Александр Панайотов. Едущими мероприятия станут Иван Ургант и Даша Александрова.

Перед большим концертом будут выступать отобранные комиссией коллективы. Также шоу разбавят костюмированные перфомансы и акробатические номера.

В 00.40 под фейерверки и лазерное шоу вдоль акватории Невы проплывет бриг с алыми парусами. Это шоу традиционно привлекает петербуржцев и гостей города. Последние аккорды праздника пройдут под песни Григория Лепса, кторый выступит к конце "Алых парусов".

На Дворцовой площади уже собрали сцену, на которой будут выступать звезды эстреды. Накануне Piter.tv передавал, что в Петербурге пришвартовался главный символ "Алых парусов" - бриг Tre Kronor of Stockholm. В социальных сетях и на сайтах торгуют нелегальными билетами на праздник.