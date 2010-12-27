На конюшенной Боярский встретится с болельщиками Зенита

В Петербурге организована выставка "Зенита" и прямая трансляция матча Кубка конфедераций в фан-зоне на Конюшенной площади.

В Петербурге на Конюшенной площади объявлен день "Зенита".

Для болельщиков Кубка конфедераций организаторы подготовили выставку, посвященную "Зениту". У фанатов появится возможность увидеть раритеты ФК: футбольные кубки, официальные мячи чемпионатов, форму известных футболистов и многое другое.

На выставке для гостей организовали фотозону, где любой сможет сфотографироваться с символом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – волком Забивакой.

В 16.00 гостем открытой студии станет ярый болельщик "Зенита" Михаил Боярский.

В вечернее время на сцене появиться музыкальная группа Mango и выступит для гостей выставки.

Прямая трансляция полуфинального матча Кубка конфедераций начнется в 21.00.

Фото: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ