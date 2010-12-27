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На конюшенной Боярский встретится с болельщиками Зенита
Сегодня, 11:38
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Shdaria
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На конюшенной Боярский встретится с болельщиками Зенита

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В Петербурге организована выставка "Зенита" и прямая трансляция матча Кубка конфедераций в фан-зоне на Конюшенной площади.

 В Петербурге на Конюшенной площади объявлен день "Зенита".

Для болельщиков Кубка конфедераций организаторы подготовили выставку, посвященную "Зениту". У фанатов появится возможность увидеть раритеты ФК: футбольные кубки, официальные мячи чемпионатов, форму известных футболистов и многое другое.

На выставке для гостей организовали фотозону, где любой сможет сфотографироваться с символом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – волком Забивакой.

В 16.00 гостем открытой студии станет ярый болельщик "Зенита" Михаил Боярский.

В вечернее время на сцене появиться музыкальная группа Mango и выступит для гостей выставки.

Прямая трансляция полуфинального матча Кубка конфедераций начнется в 21.00. 
 
 
Фото: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ
Теги: болельщики , боярский фанатзенита , выставка зенита , кубок конфедерации 2017 , матч прямая трансляция , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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