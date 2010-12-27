На конюшенной Боярский встретится с болельщиками Зенита

В Петербурге на Конюшенной площади объявлен день "Зенита".
Для болельщиков Кубка конфедераций организаторы подготовили выставку, посвященную "Зениту". У фанатов появится возможность увидеть раритеты ФК: футбольные кубки, официальные мячи чемпионатов, форму известных футболистов и многое другое.
На выставке для гостей организовали фотозону, где любой сможет сфотографироваться с символом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – волком Забивакой.
В 16.00 гостем открытой студии станет ярый болельщик "Зенита" Михаил Боярский.
В вечернее время на сцене появиться музыкальная группа Mango и выступит для гостей выставки.
Прямая трансляция полуфинального матча Кубка конфедераций начнется в 21.00.
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