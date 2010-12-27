В эти выходные Петербург ждет дождь и ветер

Сотрудники Гидрометцентра предупреждают петербуржцев, что непогода не уйдет из города до конца месяца.

Гидрометцентр Санкт-Петербурга предупреждает горожан о пасмурных и холодных выходных. Также, по словам специалистов, летней погоды можно не ждать до конца июня.

Сегодня, 24 июня, в Северной столице ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, у воды до +11 градусов, днем +16...+18 градусов. В воскресенье, 25 июня, погода практически не изменится. Ожидается, что весь день в Северной столице будет идти небольшой дождь, температура воздуха не превысит +19 градусов.

Фото: Эдуард Гордеев