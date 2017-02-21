В элитном автомобильном салоне Екатеринбурга сгорели 6 "Лексусов"

Приблизительная стоимость сгоревших автомобилей больше 40 миллионов рублей

Сегодня ночью, 21 февраля, в автосалоне "Lexsus - Екатеринбург" на Металлургов, 60 загорелись новые автомобили.

Около 3 часов по местному времени на диспетчерский пульт МЧС поступил сигнал о возгорании в автосалоне. На место происшествия выехали спасатели и справились с огнем буквально за 20 минут. Тем не менее, от огня успело пострадать 6 новых "Лексусов". Один автомобиль выгорел полностью и еще у 5-ти обгорели кузова.

Приблизительная стоимость ущерба превышает 40 миллионов рублей. Причины возгорания устанавливаются.

Видео: YouTube/E1.RU - резервный канал