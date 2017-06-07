В Кировском и Красносельском районах может прорвать трубы из-за испытания теплосетей

В среду, 7 июня, Теплосети Петербурга проходят испытания трубопровода в Красносельском и Кировском районах. Из-за этого в районах может произойти прорыв трубы и разлив кипятка.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" продолжает проводить испытания своих сетей, чтобы выявить слабые места и подготовить их к новому отопительному сезону. В среду, 7 июня, испытания проходят в некоторых котельных Красносельского и Кировского районов.

В пресс-службе "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили, что нагретую до высокой температуры воду пустят вдоль труб на улицах Червонного Казачества, Морской Пехоты, Маршала Казакова и по проспекту Маршала Жукова.

В другом районе небезопасно будет в районе улиц Доблести, Десантников и Рихарда Зорге.

Горожан просят соблюдать осторожность. А при обнаружении парения или разлива горячей воды сразу же сообщить в экстренные службы. При этом в компании просят избегать опасных луж, в том числе не проходить и не проезжать через них. Если ваша машина оказалась в зоне подтопления, то лучше не рисковать для того, чтобы перепарковать ее. Все риски от испытаний застрахованы.

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