На Некрасова рухнула наружная шахта лифта во время ремонта

К счастью, обломки строения никого не задели. Внутри также никого не было, потому что лифт закрыт для капитального ремонта.

В центре Петербурга в пятницу, 23 декабря. Произошло обрушение в доме. Во время ремонтных работ обвалилась наружная шахта лифта в доме 1 на улице Некрасова. В результате инцидента никто не пострадал. Внутри никого быть не могло, так как лифт находится на капитальном ремонте. А рабочих обломки не задели.

Чтобы обезопасить жителей пострадавшего и окружающих домов, было отключено электричество и подача газа. Последствия аварии устраняют 25 специалистов при помощи десяти машин.

Подробностей обрушения нет. Виновных в инциденте определят после проверок.

В начале ноябре Полтавченко утвердил повышение тарифа на капремонт на 50 копеек с 2017 года. Жители города негативно приняли информацию по повышении этого платежа. Многие до сих пор не хотят платить за капремонт, так как не верят в полезность этих сборов.

Видео: Youtube / Nikita Efremov