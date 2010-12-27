В дни матчей Кубка Конфедераций автобусы начнут работу раньше

В связи с проведением Кубка Конфедераций FIFA 2017 года 17, 22, 23, 24, 28 июня и 2 июля вносятся изменения в расписания движения по автобусным маршрутам №№3 «Улица Костюшко — Театральная площадь» и 27 «Автобусная станция „Белорусская улица“ – Театральная площадь».

Как сообщает "Конкретно.ру", в связи с проведением Кубка Конфедераций FIFA 2017 года 17, 22, 23, 24, 28 июня и 2 июля вносятся изменения в расписания движения по автобусным маршрутам №№3 «Улица Костюшко — Театральная площадь» и 27 «Автобусная станция „Белорусская улица“ – Театральная площадь».



В эти дни движение будет организовано:



— по маршруту №3 — с 04:00;

— по маршруту № 27 — с 04:30.