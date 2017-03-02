В диванном ящике для белья нашли изуродованный труп

В коммунальной квартире в раскладном диване нашли труп мужчины с признаками насилия

В одной из петербургских коммуналок, расположенных в доме на улице Маркина в Петроградском районе, обнаружилась жуткая находка. Там в складном диване-"книжке" нашли труп молодого мужчины.

Несмотря на то что найденное тело находилось там уже давно и подверглось сильному разложению, эксперты сделали выводы о том, что мужчину убили: на теле мертвеца были очевидные признаки насилия.

Труп мужчины был направлен в морг для установления более точных причин его смерти, а также времени, когда это могло произойти. Сообщается, что тело погибшего было одето в фиолетовый свитер и синие джинсы. Оно было спрятано в ящике для белья складного дивана. На вид убитому мужчине было, предположительно, от 20 до 30 лет.

По предварительным данным, комнату в коммуналке снимала супружеская пара из Саратова. С ними некоторое время проживал молодой родственник, мужчина по имени Илья.

Видео: архив