Петербурженка избила и пыталась задушить заведующую детсада из-за неприязни

Женщина устроила драку с заведующей детского сада прямо в дошкольном учреждении. Дебоширку скрутили сотрудники вневедомственной охраны.

Необычный инцидент произошел в детском саду на улице Шотмана в четверг, 8 июня. Около полудня в дошкольное учреждение пришла 40-летняя петербурженка. Женщина ворвалась в кабинет к 39-летней заведующей. Там между ними произошла потасовка. Как сообщают в пресс-службе вневедомственной охраны, дебоширка сначала несколько раз ударила оппонентку в голову, а после начала душить. При этом она грозила убить свою соперницу.

Перепуганные сотрудники детсада нажали на тревожную кнопку. Уже через две минуты на помощь прибыли бойцы Росгвардии. Они разняли женщин и забрали нападавшую в отделение полиции.

Причин конфликта между дамами не называют. Заведующая детским садом вынуждены была обратиться в тарвмпункт, однако о характере ее травм не сообщают.