Ужасное состояние детского сада в Глажево родители вынесли на показ

Родители не выдержали и застали "прелести" детского сада в поселке Глажево. Плачевное состояние детского учреждения родители решили вынести на показ.

В детском саду Киришского района Ленинградской области родители подняли скандал. Они жалуются на тараканов, холод в детсаду, но заведущая лишь признает, что денег на ремонт нет.

В День защиты детей родители решили устроить тотальную проверку и собрать фото-доказательства в детском саду №14 в поселке Глажево.

"Отваливается штукатурка вместе с краской, плохие дверные коробки и двери, окна со щелями, откуда дует ветер, в помещениях сквозняки, линолеум в дырах, пол продавлен.",-рассказывают родители детей и отмечают, что это единственное дошкольное учреждение на 20 населенных пунктов.

Также были замеченн ряд других нарушений: в туалетной комнате почти вся плитка обвалилась, поддон, в котором моют детей проржавел. В кухонной комнате также отваливается кафельная плитка, бегают тараканы. Кровати все неустойчивые.

"За окном 2017 год. А эти фото как из фильма про Чернобыль или из фильмов ужасов про логово маньяка", - поясняют гости детского учреждения. При этом жалоб на педогагический состав нет.

Лариса Гвоздкова, заведующая детским садом сообщила, что ремонт в учреждении производится каждый год. Но средств, выделенных из областного и районного бюджета не хватает. "Всего на сад в год выделяется 22 миллиона, но 18 из них уходит на зарплаты и содержание",-объясняет Гвоздкова.

Стоит отметить, что председатель комитета общего и профессионального образования правительства Ленобласти Сергей Тарасов предпочел проигнорировать данную ситуацию.