В детском приюте в Гватемале заживо сгорели более 40 детей

В государственном детском приюте «Девы Вознесения» (Virgen de la Asuncion) произошел пожар, в результате которого погиб 41 ребенок

Страшная трагедия произошла в Латинской Америке два месяца назад. 8 марта в государственном детском приюте «Девы Вознесения» (Virgen de la Asuncion), расположенном недалеко от столицы Гватемалы, произошел пожар, в результате которого погиб 41 ребенок. Об этом сообщает «Русская весна».Группа из 56 девочек попыталась организовать акцию протеста. Их заперли в помещении. Одна из девочек подожгла матрас, чтобы вынудить персонал приюта открыть им двери. Персонал слышал происходивший внутри комнаты кошмар, но двери остались заперты. Начался пожар.

Результат — 41 сгоревшая и 15 тяжело обгоревших, но выживших. Однако люди, причастные к гибели детей в приюте, до сих пор не привлечены к ответственности. Воспитанницы неоднократно жаловались на побои, испорченную пищу, сексуальные домогательства со стороны сотрудников приюта и даже принуждения к проституции.



