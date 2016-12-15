В детском лагере под Ярославлем произошла вспышка кишечной инфекции

В Ярославской области в детском лагере «Черная речка» произошла вспышка кишечной инфекции

В Ярославской области в детском оздоровительном лагере «Черная речка» зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В результате пятерых детей, отдыхавших в лагере, госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция».

"По состоянию на вечер вторника пяти детям поставлен предварительный диагноз "острая кишечная инфекция". Обследован пищеблок и персонал, отобраны пробы продуктов, воды и смывов", - говорится в сообщении.

СКР организовал проверку по сообщениям о массовом отравлении детей в санатории "Черная речка" в Рыбинском районе. По результатам контрольно-надзорных мероприятий виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Вынесен протокол о временном запрете деятельности лагеря.