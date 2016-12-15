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В детском лагере под Ярославлем произошла вспышка кишечной инфекции
Вчера, 23:14
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Sheker
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В детском лагере под Ярославлем произошла вспышка кишечной инфекции

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В Ярославской области в детском лагере «Черная речка» произошла вспышка кишечной инфекции

        В Ярославской области в детском оздоровительном лагере «Черная речка» зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В результате пятерых детей, отдыхавших в лагере, госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция».

"По состоянию на вечер вторника пяти детям поставлен предварительный диагноз "острая кишечная инфекция". Обследован пищеблок и персонал, отобраны пробы продуктов, воды и смывов", - говорится в сообщении.

СКР организовал проверку по сообщениям о массовом отравлении детей в санатории "Черная речка" в Рыбинском районе. По результатам контрольно-надзорных мероприятий виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Вынесен протокол о временном запрете деятельности лагеря.

 

 

 

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Категории: Новости России Лента новостей

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