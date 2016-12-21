Трагедия в Нижнем Новгороде: девочка-подросток задушила 7-летнюю малышку

В детском доме Нижегородской области убили маленькую воспитанницу. Подозреваемая в преступлении задержана.

В ночь с субботы на воскресенье, 4 февраля, в реабилитационном центре "Пеликан" Нижегородской области трагически скончалась 7-летняя воспитанница. Девочку задушили подушкой в собственной постели. Инцидент произошел в Княгинино.

Предположительно, это сделала 15-летняя девушка. По версии следствия, девочка-подросток ночью прокралась в комнату, где спала маленькая воспитанница детского дома. Затем девушка взяла подушку и начала душить малышку. Ребенок начал сопротивляться. Однако долго противостоять напору девочки, которая старше её в два раза, малышка не смогла. Злоумышленница завершила начатое, и 7-летняя девочка скончался на месте происшествия.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана. Её уже допросили. В ближайшем будущем будет решен вопрос о мере пресечения, также девочке-подростку предъявят обвинение.

Ранее мы сообщали, что в Воркуте от рук сверстников погиб 12-летний школьник.