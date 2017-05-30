В детской больнице спасают маленького ребенка, выпавшего из окна

Днем с проспекта Энтузиастов привезли ребенка в тяжелом состоянии

Накануне днем в Красногвардейском районе случилось чрезвычайное происшествие: там, при не выясненных пока обстоятельствах, из окна квартиры выпал мальчик 2013 года рождения.

Ребенка госпитализировали в Детскую больницу №19 в тяжелом состоянии. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, ушиб мягких тканей головы. Медики борются за жизнь малыша.

По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за недосмотра родителей. Врачи были вынуждены дать телефонограмму в правоохранительные органы. Семья, в которой растет ребенок, считается благополучной, до сих пор в поле зрения опеки и полиции не попадала.

Видео: архив