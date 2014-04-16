В день рождения Фриске Ольга Орлова опубликовала ее "запретное" фото

Сегодня, 8 июля, Жанне Фриске исполнилось бы 43 года. Поп-звезда умерла в 2015 году от опухоли головного мозга.

Ведущая "Дома-2" и бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова опубликовала в Instagram "запретное" фото, сделанное вместе с Жанной Фриске.

На снимке бывшие коллеги по "Блестящим" стоят перед одной из картин в петербургском Эрмитаже. В подписи к фотографии Орлова написала следующее: "Давным-давно две девочки нарушали некоторые правила в жизни. Например, фотографировались в Эрмитаже в Питере, когда это было запрещено) Но... нас тогда не поймали, а чудесная фотка на память у меня есть)))".

Таким образом певица поздравила Фриске с днем рождения. Поп-звезде, которая скончалась от опухоли головного мозга в 2015 году, сегодня исполнилось бы 43 года.

"Как же нам было весело и хорошо вместе... С днем рождения, моя любовь! Ты всегда в моем сердце", — добавила Орлова.

Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Фото: cosmopolitan.ru